Tom Cruise e Christopher McQuarrie al lavoro su 3 film, uno ispirato a Les Grossman di Tropic Thunder

Tom Cruise e Christopher McQuarrie sono al lavoro su Mission: Impossible 8 dopo il successo di Top Gun: Maverick e, secondo le prime indiscrezioni, l'attore e il produttore sarebbero già impegnati nello sviluppo di tre diversi progetti tra cui un progetto su Les Grossman, il personaggio di Tropic Thunder.

Per ora, tuttavia, non sono emersi dettagli specifici sui potenziali lungometraggi.

Secondo il sito Deadline, il primo dei tre progetti in fase di sviluppo che vedranno coinvolti Tom Cruise e Christopher McQuarrie è un film in stile musical con momenti danzati e canzoni originali che dovrebbe avere come protagonista l'attore. Il secondo è invece un altro action movie originale che potrebbe dare vita a un franchise. Il terzo progetto è dedicato a Les Grossman, il personaggio che Cruise ha interpretato in Tropic Thunder, film diretto da Ben Stiller, con un piccolo cameo. Per ora, tuttavia, non è chiaro se ci sia l'intenzione di realizzare un intero film con al centro Grossman o si abbia intenzione di inserire il produttore dal carattere difficile e complicato che appariva nel lungometraggio all'interno di un lungometraggio con un altro protagonista.

Cruise da tempo è interessato a realizzare un musical dopo la sua esperienza in Rock of Ages e alcuni mesi fa era inoltre stato annunciato il progetto diretto da Doug Liman che dovrebbe essere girato nello spazio in collaborazione con la NASA e SpaceX di Elon Musk. Le tempistiche dell'eventuale realizzazione dello spettacolare lungometraggio non sono ancora state confermate.

Per ora, tuttavia, non c'è alcun dettaglio confermato riguardanti i prossimi film della star, anche se Deadline sostiene stiano venendo scritti da McQuarrie in collaborazione con Tom.