Robert Downey Jr: la sua casa a Malibu progettata da un architetto italiano (FOTO e VIDEO)

Robert Downey Jr. e sua moglie Susan Levin hanno recentemente aperto le porte della loro casa a Malibu: le foto della villa a cupola a basso consumo energetico, nota anche come Binishell, dal nome dell'architetto italiano che l'ha progettata, Nicolò Bini, sono state pubblicate nell'ultimo numero della rivista Purist.

L'accattivante casa personalizzata, che l'editore della pubblicazione e la buona amica dei Downey, Cristina Cuomo, descrive come "a forma di bruco" e una "bolla futuristica", si trova su sette acri che la coppia ha acquistato nel 2009 a circa 150 metri dalla loro principale residenza, che condividono con il figlio Exton e la figlia Avri.

La struttura ha richiesto quasi un decennio per essere completata, "E' stata una meravigliosa curva di apprendimento in costante salita, è la nostra passione e si è conclusa con uno sforzo durato ben sette anni", ha dichiarato Robert. "La forma esterna è stata creata utilizzando grandi palle gonfiabili ricoperte di cemento".

Susan ha descritto il processo di progettazione, che ha coinvolto un team di architetti, decoratori, artigiani e paesaggisti, come un "trucco di bilanciamento". Più specificamente il team ha dovuto capire "come trovare oggetti che funzionassero in armonia con questa struttura unica senza cadere nella parodia, affinché non assomigliasse alla casa di Fred Flintstone".

La star di Iron Man ha aggiunto: "Il nostro appaltatore è rimasto entusiasta scoprendo che volevamo costruire una casa priva di angoli retti". Oltre ad essere una vera e propria impresa per ciò che concerne il design, la casa offre anche un'impronta di carbonio notevolmente ridotta. Funziona con turbine eoliche e sistemi idrici generati dal sole che compensano quasi completamente il fabbisogno energetico della proprietà.

E non è solo l'architettura a rendere incredibile la proprietà dei Downey, oltre ad ospitare esseri umani la casa è anche circondata da moltissimi animali. "Nel 2010 abbiamo ricevuto in regalo due capre e diversi cavalli", ha spiegato Robert, "poi ho chiesto a Su se potevamo adottare quattro alpaca e lei ha detto: sì".