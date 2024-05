Robert De Niro, smentito il contenuto del video virale: 'Non stava insultando i dimostranti pro-Palestina'

Da ore circola online un video diventato virale in cui Robert De Niro si starebbe scagliando contro un gruppo di manifestanti pro-Palestina a New York. L'attore ha ricevuto parecchie critiche e insulti online ma ora CNN ha fatto chiarezza su quanto accaduto. De Niro in realtà era impegnato a girare una serie televisiva.

Nel video, si sente De Niro urlare la frase:"Questo non è un film! Questo non è un film!... Spostatevi dietro le barricate. Vi piace parlare di sciocchezze? Allora dovete tornare a casa!". Diversi account pro-Israele hanno iniziato a pubblicare su X il video, con didascalie che alludevano al fatto l'attore si fosse schierato dalla parte israeliana e stesse affrontando i manifestanti pro-Palestina, che però non si vedono mai in video.

Le parole di De Niro

"È pericoloso e dicono che lo faranno di nuovo! Di nuovo! Non volete questo. Nessuno di noi lo vuole, dai. Diamoci tutti seriamente una mossa" dice De Niro nel video, montato in maniera tale da includere una varietà di didascalie diverse per insinuare che l'attore stesse parlando dell'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. In seguito, il video è stato cancellato da diversi account. Anche il giornale israeliano Haretz aveva condiviso la clip, salvo rimuoverla poco dopo, con tanto di ammissione di colpa per la poca attenzione nei controlli.

Il portavoce di De Niro ha smentito questa versione, affermando che le parole dell'attore sono state prese fuori contesto e che in quel momento stava soltanto recitando delle battute contenute all'interno di un copione. La serie s'intitolerebbe Zero Day e sullo sfondo si vede anche il collega Jesse Plemons. Zero Day è una serie thriller di Netflix in cui Robert De Niro interpreta un ex presidente americano molto popolare ma complicato, che viene richiamato dal pensionamento per guidare una commissione incaricata di investigare su un devastante attacco informatico globale. Composta da sei episodi, la serie è attualmente in produzione dopo essere stata interrotta a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori.