Robert De Niro protagonista della serie crime Mr. Natural

Robert De Niro sarà il protagonista e produttore esecutivo di Mr. Natural, una serie crime in lavorazione presso Entertainment One, come ha appreso Variety.

Il progetto segue Louis Mr. Natural Baron (De Niro) che, dopo aver trascorso 30 anni in una prigione federale, arriva a Palm Springs spinto dal sogno di ricongiungersi con la sua famiglia che gli è stata sottratta e da un pericoloso piano per accaparrarsi una fetta dei miliardi di litio del Salton Sea. Dopo il suo arrivo, Palm Springs non sarà più la stessa.

Creato da Mitch Glazer, il progetto è concepito come una serie multi-stagione, con Glazer e Robert De Niro come produttori esecutivi insieme ad Art e John Linson di Yellowstone.

Mr. Natural segna il secondo progetto televisivo annunciato da Robert De Niro in pohi mesi. A novembre, Variety ha riferito che il divo avrebbe recitato nella serie limitata di Netflix Zero Day, firmata da Eric Newman e Noah Oppenheim.