Robert De Niro reagisce al coming out della figlia trans: "La amo e la sostengo"

Robert De Niro ha condiviso la sua reazione alla notizia che suo figlio Aaron ha rivelato di essere transgender e userà il nome Airyn De Niro.

In un'intervista rilasciata a Them, la giovane ha parlato del percorso che l'ha portata alla nuova identità e della sua infanzia.

Le parole della star di Hollywood

In un comunicato rilasciato a Variety, Robert De Niro ha quindi commentato: "Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non capisco quale sia il problema".

La modella e attrice spiegato che i genitori erano d'accordo nel farla vivere distante dai riflettori fin dalla sua nascita. Airyn ha dichiarato: "Mi hanno detto che volevano avessi un'infanzia il più possibile normale. C'è una differenza tra essere visibile ed essere vista. Io sono stata visibile. Non penso di essere ancora stata vista". Tra le pagine ha poi dichiarato: "Nessun genitore è perfetto, ma sono grata che entrambi fossero d'accordo nel farmi avere una vita riservata".

Airyn ha spiegato che inizialmente aveva dichiarato di essere gay, ma che non si riconosceva in quella descrizione, sentendosi inoltre non accettata dalla comunità. Ora, invece, si sente a proprio agio descrivendosi come una donna nera trans.

Parlando del padre, Airyn aveva dichiarato che Robert ha sempre insistito perché i suoi figli trovassero il proprio cammino, senza sfruttare le loro conoscenze e la popolarità.