Robert De Niro perde la calma in tribunale e grida alla sua ex assistente di vergognarsi

L'attore Robert De Niro, durante il processo in cui è accusato dalla sua ex assistente, ha perso la pazienza rispondendo alle domande degli avvocati.

Robert De Niro ha perso la calma durante la sua testimonianza durante il processo in corso a New York che lo vede alle prese con varie accuse che gli sono state rivolte dalla sua ex assistente personale.

L'attore è anche accusato di molestie e, nella giornata di oggi, si è seduto sul banco dei testimoni.

La tensione in aula

Durante la sua testimonianza, Robert De Niro ha urlato "Vergognati, Chase Robinson!" dopo che l'avvocato di Graham Chase Robinson ha chiesto se avesse mai urinato mentre era impegnato in una telefonata con la sua assistente. L'attore ha dichiarato: "Fatela finita con queste cose. Ci avete fatto venire tutti qui per queste domande? Non mi concedo delle libertà con le persone che lavorano per me, è talmente ridicolo che non so cosa dire".

De Niro ha dovuto quindi rispondere a domande come se abbia mai chiesto all'assistente di grattargli la schiena. L'attore ha ribadito: "Sembra come se fosse fuori casa in ginocchio a pulire il pavimento. Non c'è mai stata ingiustizia, mancanza di rispetto o qualche situazione strana, come invece state cercando di sostenere".

L'attore ha inoltre dichiarato che non c'erano regole scritte riguardanti i comportamenti legati al lavoro, ma erano comportamenti basati sulla fiducia e sul compiere la cosa giusta.

La replica dell'attore

Robert De Niro, a sua volta, ha fatto causa all'ex assistente sostenendo abbia usato una carta di credito per spese personali e abbia rubato alcuni oggetti personali.

L'accusa, invece, sostiene che Robinson lavorasse anche 80-90 ore a settimane senza un equo compenso e avesse dovuto sopportare comportamenti irrispettosi, richieste che l'hanno messa a disagio e battute di tipo sessuale. L'avvocato ha sostenuto: "Il signor De Niro è uno degli individui più conosciuti, benestanti e potenti nel settore dell'intrattenimento. Chase temeva che non le avrebbe scritto una raccomandazione, che non sarebbe riuscita a ottenere un altro lavoro".

Il rapporto di lavoro si è poi definitivamente rovinato quando Robinson ha dovuto seguire la sistemazione della casa a Central Park di De Niro, dovendosi occupare dei lavori per sistemare la casa e altri compiti legati alla sistemazione della residenza. In quell'occasione la tensione con Robert e la fidanzata è aumentata fino al punto di non ritorno.