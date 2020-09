Robert De Niro e John Malkovich nel thriller Wash Me In The River

Robert De Niro e John Malkovich alle prese con pericolosi spacciatori nel thriller Wash Me In The River, che vede tra gli interpreti anche Machine Gun Kelly.

Robert De Niro e John Malkovich saranno protagonisti del thriller Wash Me In The River, diretto da Randall Emmett, che vedrà nel cast anche la presenza di Machine Gun Kelly.

Al centro della sceneggiatura scritta da Adam Taylor Barker troviamo un tossicodipendente da oppioidi in fase di disintossicazione che cerca di vendicarsi degli spacciatori responsabili di aver venduto la droga che ha causato la morte della sua fidanzata. Oltre a lui, anche due agenti di polizia sono sulle tracce dei criminali.

Randall Emmett, produttore con all'attivo una lunga carriera, è attualmente impegnato nella lavorazione del suo primo film da regista, Midnight In The Switchgrass. Wash Me In The River verrà girato a novembre, le riprese si terranno in Georgia e a Portorico.

