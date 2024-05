Robert De Niro attaccato dai sostenitori di Trump: "Non sei nessuno, i tuoi film sono spazzatura"

Subito dopo il suo intervento durissimo nei confronti di Donald Trump, che si è ricandidato alle elezioni contro il Presidente in carica Joe Biden, Robert De Niro è stato pesantemente insultato dalla folla di sostenitore del tycoon presente poco vicino.

De Niro ha messo in guardia nel suo intervento gli elettori americani, in occasione del processo che sta interessando Trump proprio in questi giorni di campagna elettorale: "Non voglio spaventarvi. No, aspettate, forse voglio spaventarvi. Se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca, potete dire addio a quelle libertà che diamo tutti per scontate".

Ovviamente, i sostenitori di Trump non accolto benissimo il suo discorso e nelle ultime ore è diventato virale il video di uno di essi che insulta pesantemente De Niro con frasi tipo: "Non sei nessuno" o ancora "i tuoi film sono spazzatura", che come insulto non è propriamente credibile, diciamolo.

Già in precedenza, con lo stesso tipo di credibilità, il consigliere della campagna elettorale di Trump, Jason Miller, aveva definito De Niro 'un attore finito', affermando che la campagna elettorale di Biden dimostrava che il processo, così come gli altri affrontati dall'ex presidente, è motivato da ragioni politiche.

De Niro aveva invece spostato l'attenzione verso i propri concittadini newyorkesi: "Lo tolleravamo quando era solo un altro squallido imbroglione immobiliare che si spacciava per un pezzo grosso. Amo questa città, non voglio distruggerla. Donald Trump vuole distruggere non solo la città ma il Paese e alla fine potrebbe distruggere il mondo".

L'attore è reduce dalla candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar per la sua ultima collaborazione con Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.