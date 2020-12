Robbie Williams diventa Boris Johnson nel video di Can't Stop Christmas

Il cantante Robbie Williams si è trasformato nel primo ministro britannico Boris Johnson per il video Can't Stop Christmas.

Robbie Williams si è trasformato in Boris Johnson per il video ufficiale della canzone Can't Stop Christmas, singolo tratto dal suo nuovo album.

La star della canzone si è ispirato ai briefing del primo ministro inglese durante la pandemia in corso.

Nel video realizzato per la canzone natalizia, Robbie Williams diventa Boris Johnson grazie a una parrucca bionda e al trucco prostetico. Nel filmato creato per accompagnare Can't Stop Christmas appare anche una versione di Theresa May impegnata in alcuni passi di danza, oltre a citazioni della cultura pop come un tributo al brano cult Bohemian Rhapsody dei Queen.

Il singolo è una collaborazione con i produttori Guy Chambers e Richard Flack ed è tratto dall'album The Christmas Present, con guest star alcune star della musica come Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum e Tyson Fury.