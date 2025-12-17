Rob e Michele Reiner, i figli Romy e Jack: "Le parole non possono esprimere questo inimmaginabile dolore"

I figli di Rob e Michele Reiner, Jake e Romy, hanno rilasciato un comunicato dopo la tragica morte dei loro genitori.

Ad essere accusato del duplice omicidio è Nick Reiner, il loro fratello di 32 anni, che potrebbe rischiare di essere condannato alla pena di morte.

Le parole dei figli di Reiner

Nel comunicato rilasciato a People, Jake e Romy Reiner hanno dichiarato: "Le parole non possono nemmeno iniziare a descrivere il dolore inimmaginabile che stiamo provando in ogni momento della giornata".

I figli di Rob e Michele Reiner hanno aggiunto: "L'orribile e devastante perdita dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere. Non erano solo i nostri genitori, erano i nostri migliori amici".

Jake e Romy hanno quindi sottolineato: "Siamo grati per l'ondata di condoglianze, gentilezza e sostegno che abbiamo ricevuto, non solo da membri della famiglia e amici, ma anche da persone di ogni origine sociale. Ora chiediamo rispetto e privacy, in modo che le speculazioni possano essere temperate dalla compassione e dall'umanità, e affinché i nostri genitori siano ricordati per le vite incredibili che hanno vissuto e per l'amore che hanno dato".

La tragedia avvenuta domenica

Rob e Michele Reiner sono stati ritrovati privi di vita nella loro casa nel pomeriggio di domenica. Romy ha scoperto il corpo del padre e ha indicato alle autorità che il colpevole poteva essere suo fratello Nick che, da anni, ha fatto i conti con problemi di dipendenze.

Secondo le imputazioni, il figlio del regista avrebbe utilizzato un coltello per uccidere i propri genitori. Le accuse includono la 'circostanza speciale' di omicidi multipli e proprio per questo motivo la pena di morte sarebbe possibile. Nick si è presentato in tribunale e l'udienza preliminare è stata fissata al 7 gennaio.