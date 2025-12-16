Rob Reiner, Jimmy Kimmel contro il 'vile' attacco di Trump: "Quel cervello marcio governa le nostre vite"

L'attacco di Jimmy Kimmel contro le dichiarazioni del Presidente americano, che ha insultato la memoria di Rob Reiner sostenendo che è stato ucciso perché anti-trumpiano.

Jimmy Kimmel non ci sta. Nel corso dell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live! il conduttore ha attaccato Donald Trump per le sue dichiarazioni sulla morte di Rob Reiner. Il Presidente ha scritto in un post che Reiner sarebbe morto per colpa della sua ossessione nei suoi confronti. Il regista e la moglie sono stati uccisi domenica nella loro villa di Los Angeles dal figlio Nick, affetto per anni da problemi di tossicodipendenza.

"Ciò di cui abbiamo bisogno in un momento come questo, oltre al buon senso quando si tratta di armi e assistenza sanitaria, è compassione e guida. Non le abbiamo ottenute dal nostro presidente, perché non ne ha da offrire. Invece, ci siamo ritrovati con un idiota che blaterava di sciocchezze", ha detto Kimmel. "Per Rob e Michele Reiner, abbiamo questo post."

La rabbia di Jimmy Kimmel

Kimmel ha poi recitato il post di Donald Trump su Rob Reiner definendolo "vile e odioso" per poi aggiungere: "Quando l'ho visto la prima volta ho creduto che fosse un fake. Mia moglie me lo ha mostrato stamattina. Mi sono detto 'Anche per lui, mi sembra davvero troppo'. Ma niente è troppo per Trump".

Kimmel ha poi rivolto la sua attenzione a una conferenza stampa nello Studio Ovale, dove a Trump è stata data "l'opportunità di tentare di nuovo di comportarsi da essere umano" e di ritrattare il post su Rob Reiner. Ma lui ha rincarato la dose.

"Non ero affatto un suo fan", ha detto il Presidente rivolto ai giornalisti. "Era una persona squilibrata per quanto riguarda Trump. Sapeva che era falso. Anzi, è esattamente l'opposto. Ha detto che ero amico della Russia, controllato dalla Russia. Sapete, la bufala sulla Russia. Lui era uno dei responsabili. Credo che si sia fatto del male nella carriera. Era ossessionato da me. Quindi, non ero affatto un fan di Rob Reiner, in nessun modo, forma o aspetto. Pensavo che fosse un vero male per il nostro Paese."

"Quel cervello marcio è responsabile delle nostre vite", ha proseguito Jimmy Kimmel. "Se avete votato per lui, ripensateci. Devo dire che, per via delle mie interazioni personali con Rob Reiner, so che vorrebbe che continuassimo a sottolineare le atrocità ripugnanti che continuano a uscire dalla bocca di quest'uomo malato e irresponsabile. Quindi continueremo a farlo ancora e ancora finché non ci sveglieremo tutti quanti".