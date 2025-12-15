Rob Reiner, il figlio Nick arrestato: è accusato dell’omicidio dei genitori

Proseguono le indagini sulla presunta uccisione del regista e della fotografa e moglie Michele Singer, trovati ieri senza vita nella loro villa di Los Angeles.

Il figlio di Rob Reiner e Michele Singer, Nick Reiner, è stato arrestato ed è posto in stato di fermo dalla polizia con una cauzione fissata in 4 milioni di dollari, come riportato da TMZ negli ultimi minuti.

Il figlio trentaduenne del regista e della fotografa si trova in custodia a Los Angeles da lunedì mattina. Sin dai minuti successivi al ritrovamento della coppia senza vita nella propria abitazione si erano sparse voci sul coinvolgimento del figlio.

L'accusa di omicidio a Nick Reiner

Nick Reiner è accusato di omicidio e le forze dell'ordine hanno confermato che si tratta di un sospetto colpevole per la morte dei genitori Rob Reiner e Michele Singer. A scoprire i corpi della coppia sarebbe stata la figlia Romy Reiner.

Rob Reiner sul set di Mai così vicini

I due coniugi sarebbero morti in seguito a ferite con armi da taglio alla gola. Nick Reiner è attualmente detenuto al Park Center Jail nel centro di Los Angeles, ed è stato formalmente accusato della morte dei genitori. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Il passato problematico del figlio di Rob Reiner

Nick Reiner ha un trascorso particolarmente complicato, segnato dalle dipendenze e da una vita in parte trascorsa in indigenza: "Sono stato senza casa nel Maine. Sono stato senza casa nel New Jersey. Sono stato senza casa in Texas" aveva spiegato Reiner jr. "Ho passato notti per strada. Ho passato settimane per strada. Non è stato divertente".

Il figlio del regista aggiunse: "Se volevo fare le cose a modo mio e non seguire i programmi che mi stavano suggerendo, allora dovevo essere senza casa".

Nel 2015, Nick Reiner co-scrisse il il film Being Charlie, diretto dal padre Rob Reiner, sul difficile rapporto tra un figlio con problemi di dipendenze e il padre famoso. Per i ruoli ispirati a Nick e Rob erano stati scelti Nick Robinson e Cary Elwes, che in passato aveva recitato per Reiner ne La storia fantastica.