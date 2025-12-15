Rob Reiner, post shock di Donald Trump: "Morto per la sua sindrome ossessiva verso di me"

Il presidente degli USA Donald Trump ha commentato con parole scioccanti la morte del regista Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie nella sua abitazione di Brentwood, vicino a Los Angeles. Trump ne ha approfittato attaccando il regista.

Rob Reiner era fortemente contrario alla politica di Trump ed era un noto sostenitore delle cause democratiche. Secondo Trump, sarebbe stato affetto da 'Trump Derangement Syndrome', in un post pubblicato sui social.

Il messaggio di Donald Trump su Rob Reiner

"Una cosa molto triste è accaduta ieri sera a Hollywood. Rob Reiner, un regista cinematografico e star della commedia tormentato e in difficoltà, ma un tempo molto talentuoso, è venuto a mancare, insieme a sua moglie, Michele" ha scritto il presidente.

Nella seconda parte del post, Trump accusa il regista: "A quanto riferito a causa della rabbia che ha provocato negli altri attraverso la sua enorme, inflessibile e incurabile afflizione con una malattia che paralizza la mente nota come TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, talvolta indicata come TDS".

Il presidente degli Stati Uniti ha proseguito: "Era noto per aver fatto impazzire le persone con la sua ossessione furiosa per il presidente Donald J. Trump, con la sua evidente paranoia che raggiungeva nuove vette mentre l'Amministrazione Trump superava tutti gli obiettivi e le aspettative di grandezza e, con l'Età dell'Oro dell'America davanti a noi, forse come mai prima. Che Rob e Michele riposino in pace!".

Le frasi di Rob Reiner contro Donald Trump

In passato, Rob Reiner era stato molto critico nei confronti del presidente statunitense e aveva dichiarato: "Non fatevi illusioni; abbiamo un anno prima che questo Paese diventi un'autocrazia a tutti gli effetti e che la democrazia ci abbandoni completamente" disse a ottobre.

"Stiamo guardando alle elezioni del 2026, e Donald Trump sa che in un'elezione libera e corretta perderà. Perderà la Camera, la Camera cambierà e passerà sotto il controllo dei Democratici. Ci saranno presidenti di commissione in grado di tenere audizioni, e questa è l'ultima cosa che lui vuole" concluse il regista.