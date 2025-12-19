Rob Reiner, al figlio Nick era stata diagnosticata la schizofrenia

Si discute sull'effetto che i farmaci potrebbero aver avuto sul comportamento dell'ultimo figlio del regista e della fotografa Michele Singer.

Secondo quanto riporta TMZ, a Nick Reiner nelle settimane precedenti all'omicidio dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer, sarebbe stata diagnosticata la schizofrenia, come hanno riportato le fonti al magazine.

In base alle ultime informazioni raccolte da TMZ, Nick Reiner era in cura da uno psichiatra per una malattia mentale e nei mesi precedenti al delitto, il suo comportamento era diventato particolarmente allarmante.

Il ricovero di Nick Reiner

Le fonti dirette del magazine riportano che i farmaci avrebbero contribuito a renderlo instabile e pericoloso e di recente avrebbe ricevuto cure presso una struttura riabilitativa di Los Angeles specializzata in malattie mentali e abuso di sostanze.

Rob Reiner in una scena di Attacco alla verità

Si tratta di una struttura frequentata spesso da famiglie ricche, visto che la tariffa sarebbe di circa 70.000 dollari al mese. Circa 3-4 settimane prima degli omicidi, i medici avrebbero cambiato i farmaci a Nick Reiner e per questo motivo sarebbe stato più instabile. I dottori stavano cercando di aggiustare la terapia per stabilizzarlo ma il tentativo non stava funzionando.

La possibile dichiarazione di infermità mentale

L'abuso di sostanze stupefacenti connesso ai farmaci prescritti dai medici avrebbero peggiorato ulteriormente la situazione e secondo diversi testimoni, Nick Reiner aveva dei comportamenti che lo rendevano fuori controllo.

Anche per questo motivo, circola la voce che gli avvocati difensori di Reiner potrebbero procedere la dichiarazione di non colpevolezza per infermità mentale. Il regista Rob Reiner e la fotografa Michele Singer, marito e moglie, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Brentwood, in California, nel pomeriggio di domenica.

A scoprire il corpo del padre è stata la figlia Romy Reiner. Il figlio Nick Reiner era assente al momento del ritrovamento dei corpi ed è stato rintracciato successivamente nei pressi del campus della University of Southern California. In seguito, è stato arrestato e accusato di omicidio dei suoi genitori, con i quali avrebbe avuto una lite la sera prima durante il party natalizio di Conan O'Brien.