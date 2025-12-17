Rob Reiner: lo strano episodio di Nick Reiner con Bill Hader al party natalizio di Conan O'Brien

La sera prima del ritrovamento dei corpi senza vita di Rob Reiner e Michele Singer, la coppia insieme al figlio Nick Reiner avevano partecipato ad un party natalizio organizzato da Conan O'Brien e durante l'evento ci sarebbero stati alcuni momenti di tensione.

In particolare, l'atteggiamento di Nick Reiner avrebbe messo a disagio alcuni ospiti del party, e ci sarebbe stata particolare tensione con Bill Hader durante una conversazione che l'attore stava intrattenendo con alcuni amici.

L'episodio di Nick Reiner con Bill Hader e la lite con i genitori

Nel corso del party, il figlio dl regista avrebbe interrotto una conversazione di Bill Hader con due ospiti e dopo che l'ex comico del Saturday Night Live gli avrebbe fatto presente che la conversazione era privata, Nick Reiner sarebbe rimasto fermo a fissarlo prima di allontanarsi furioso.

Primo piano di Bill Hader in Barry

Oltre all'episodio con Bill Hader, Nick Reiner sarebbe stato visto discutere animatamente con i propri genitori durante il party natalizio, come riporta il Los Angeles Times. Diverse ore dopo il ritrovamento dei corpi, Nick Reiner è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di omicidio.

Il passato tormentato di Nick Reiner raccontato in Being Charlie

Nel 2015, Nick Reiner co-scrisse il film Being Charlie, diretto dal padre Rob Reiner, nel quale racconta una storia molto simile alla sua. Nick Reiner ha sofferto per anni di dipendenze e per diverso tempo ha vissuto per strada in vari stati americani.

Dopo l'uscita da una comunità di recupero, Nick Reiner scrisse la sceneggiatura del film insieme a Matt Elisofon, che conobbe proprio in quel periodo trascorso nella comunità. Per il ruolo del protagonista venne scelto Nick Robinson mentre il ruolo del padre, alter ego di Rob Reiner, era stato affidato ad un altro collaboratore stretto del regista, Cary Elwes, che in passato recitò da protagonista nella commedia sentimentale degli anni '80 La storia fantastica, al fianco di altre star del cinema come Robin Wright, Fred Savage, Peter Falk, Mandy Patinkin, Christopher Guest e Chris Sarandon.