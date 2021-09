Rob Lowe ricorda un'uscita a quattro con Tom Cruise negli anni '80 (FOTO)

Rob Lowe ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Tom Cruise negli anni '80. Lo scatto in questione mostra i due attori, che hanno recitato insieme nel film I ragazzi della 56ª strada, durante un'uscita a quattro insieme a Melissa Gilbert e Michelle Meyrink.

Una semplice foto, apparsa sui social nelle scorse ore, ha permesso ai seguaci di Rob Lowe di fare un tuffo nel passato e ritrovarsi per un attimo nei fantastici anni '80, soprattutto grazie al look sfoggiato dai protagonisti dell'immagine, tipico di quella decade. "Doppio appuntamento in stile anni '80! Penso che questa potrebbe essere stata scattata alla prima de Il mondo secondo Garp", ha scritto Lowe nella didascalia della foto, facendo riferimento al film del 1982 diretto da George Roy Hill e interpretato, tra gli altri, da Robin Williams e Glenn Close.

Nella foto, Lowe è vicino a Melissa Gilbert e sfoggia una giacca bianca con colletto rialzato, una cravatta bianca ed una camicia rosa. Cruise, invece, indossa una giacca di lana blu, una camicia ed una cravatta a righe, con la classica frangia anni '80. La star di Top Gun è raffigurata accanto a Michelle Meyrink, con cui ha condiviso il set de I ragazzi della 56a strada. Il fratello di Rob, Chad Lowe, ha messo in dubbio il luogo in cui sarebbe stata scattata la foto, scrivendo scherzosamente tra i commenti: "Sei sicuro che questo non fosse il tuo ballo di fine anno?". In base ai documenti di Getty Images, l'uscita a quattro sarebbe invece avvenuta in occasione della premiere di Incubo dietro le sbarre del 1982, film per la TV con Martin Sheen, Jane Alexander ed un altro membro del cast de I ragazzi della 56ª strada, ovvero Emilio Estevez.

Quarant'anni dopo, Tom Cruise si prepara invece a tornare al cinema come protagonista di due attesissimi sequel, ovvero Mission: Impossible 7 e Tom Gun: Maverick. Entrambi i film usciranno nel 2022, rispettivamente nei mesi di settembre e maggio.