Rob Lowe in 'contatto' con Bill Paxton attraverso sedute spiritiche: "La sua energia non è sparita"

Rob Lowe ha ospitato Kelsey Grammer nel podcast Literally! with Rob Lowe e insieme hanno ricordato il collega Bill Paxton, scomparso improvvisamente nel 2017.

I due hanno discusso del loro interesse per la metafisica e Lowe ha raccontato di essere sorpreso di come Paxton sia spesso presente durante sedute spiritiche alle quali partecipa.

L'energia di Bill Paxton

"È ovunque, sempre!" ha esclamato Rob Lowe "Dice cose tipo 'Accidenti, vi ho sentiti te e Kelsey in quel podcast. Cavolo, parlate di tutto voi due'". Kelsey Grammer sostiene che Bill Paxton avesse un'energia straordinaria.

Primo piano di Bill Paxton in Big Love

Rob Lowe ha confermato:"Sai, ho pensato un po' a lui e alla sua energia e a quanto dev'essere stato uno shock per lui, tipo: 'Cosa... sono morto? Che... che è successo? Ma che diamine?'. Non so per cosa fosse (l'intervento), ma ovviamente non era previsto che finisse così. Mi piaceva davvero il suo lavoro. Era così divertente... Aveva un'energia davvero, davvero speciale. E non vedo perché quell'energia dovrebbe sparire. Infatti, non è sparita".

La scomparsa prematura di Bill Paxton

Famoso per i suoi ruoli soprattutto negli anni '80 e '90 in film come Aliens - Scontro finale, Terminator, Apollo 13, Titanic e Twister, Bill Paxton scomparve prematuramente all'età di 61 anni nel febbraio 2017.

Bill Paxton in una scena di Titanic di James Cameron

L'attore morì a causa di un ictus undici giorni dopo un intervento chirurgico ad un'aorta e poco dopo la fine delle riprese della serie televisiva Training Day.

L'ultima apparizione sul piccolo schermo è nel film The Circle di James Ponsoldt, uscito nelle sale due mesi dopo la morte prematura dell'attore, che nel lungometraggio recitò al fianco di Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane e Patton Oswalt.