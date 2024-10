St. Elmo's Fire: Demi Moore e Rob Lowe stanno cercando di realizzare un sequel

A quasi quarant'anni dall'uscita nelle sale di uno dei film maggiormente rappresentativi del cinema anni '80, St. Elmo's Fire, i protagonisti non demordono e stanno cercando in tutti i modi di realizzare un sequel atteso da anni.

A luglio, Rob Lowe annunciò la lavorazione di un secondo film e ora la star di Brothers & Sisters ha aggiornato i fan sull'evoluzione del progetto nel quale è coinvolta attivamente anche la celebre co-star Demi Moore.

Lavori in corso

Intervenuto al podcast di Kelly Ripa, Let's Talk Off Camera, Rob Lowe ha confermato di essere al lavoro con Moore:"Siamo molto in contatto perché stiamo cercando attivamente di realizzare il sequel di St. Elmo's Fire".

"Sta andando un po' più lentamente di quanto avrei voluto" ammette Lowe "Ma è una buona cosa perché stiamo cercando di trovare lo sceneggiatore giusto e la storia giusta. Ma tutti gli attori, tutti sono coinvolti. Sono tutti entusiasti".

Il motivo principale che spinge il cast a tornare con un sequel è spiegato chiaramente da Rob Lowe:"Penso che oggi il tema di St. Elmo's Fire sia che non è mai troppo tardi per la felicità. I nostri figli hanno finito la scuola, forse alcuni di noi hanno divorziato, o qualcuno potrebbe essersi ammalato; tutte cose con cui ci confrontiamo alla nostra età. Si tratta di un'opportunità per per esplorare questi temi con personaggi che le persone conoscono e amano. Invece di farlo solo per denaro, credo che ci sia un buon motivo per rifarlo. Sono molto entusiasta e spero che si possa realizzare".

Il cast è apparso anche nel documentario Brats, che rivisita il fenomeno culturale del Brat Pack, il gruppo di giovani attori che appariva frequentemente insieme nei film di formazione per adolescenti degli anni '80. Nel film del 1985 di Joel Schumacher che racconta le vicende di un gruppo di neolaureati che affrontano le sfide del mondo erano protagonisti Rob Lowe, Demi Moore, Andie MacDowell, Andrew McCarthy, Ally Sheedy, Mare Winningham, Judd Nelson ed Emilio Estévez.