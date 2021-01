Rob Lowe sul Principe Harry: l'attore fa chiarezza sullo strano gossip sul "codino"

Rob Lowe ha fatto chiarezza sul Principe Harry e sulla sua nuova presunta pettinatura. Pochi giorni fa, l'attore aveva dichiarato di aver visto il Principe con un "codino" ai capelli. In occasione di un'intervista con ET online, Rob Lowe ha ribadito quanto visto sebbene tenga a precisare di non avere la certezza assoluta.

A quanto pare, Rob Lowe e il Principe Harry abitano nella stessa via di Montecito in California. In occasione del Late Late Show con James Corden, Rob Lowe aveva dichiarato al conduttore: "Mi è sembrato di aver visto il Principe Harry con i capelli all'indietro e il codino". In una nuova intervista con ET, Rob Lowe ha tenuto a fare una serie di precisazioni: "Ovviamente dovete considerare la fonte. Io sono quello che ha detto che Peyton Manning si era ritirato ma, poi, in realtà, ha vinto un altro Super Bowl. Quindi, la mia credibilità nel mondo delle news di gossip non è delle migliori".

Sebbene non sia sicuro di aver visto bene, Rob Lowe si è soffermato ancora una volta su ciò che lo ha colpito: "Ho visto una macchina nera davvero sexy. Ho provato a guardare attraverso i vetri scuri e alla guida c'era proprio il Principe Harry. Mi è sembrato portasse un codino. Magari sbaglio però sarebbe un'idea carina perché così somiglierebbe ancor di più al tipico californiano annoiato". Proseguendo con ironia, l'attore ha dichiarato: "Avrei semplicemente dovuto bussargli e chiederli se potessi vedere la sua nuova capigliatura".

Al momento, Rob Lowe è impegnato con le riprese di 9-1-1: Lone Star, serie trasmessa da Fox e di cui è veramente grato. A questo proposito, l'attore ha raccontato: "Abbiamo una serie di complessi protocolli da seguire. Ogni tre giorni circa veniamo sottoposti ai controlli e indossiamo sempre le mascherine. Ogni volta che le persone pensano al mondo della TV e del cinema, tutti quanti si concentrano soltanto sugli attori. In realtà, dietro i riflettori c'è un universo di tecnici che devono mandare avanti le loro famiglie. Fare intrattenimento adesso è diventato più complicato ma, in un certo senso, abbiamo responsabilità maggiori perché dobbiamo provare a rendere le cose più leggere a chi ci segue".