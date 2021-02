Rob Lowe ha parlato della presenza costante della cocaina sui set dei film degli anni '80

Rob Lowe ha discusso estensivamente dei suoi tre decenni di sobrietà in una nuova intervista rilasciata da Variety, ricordando anche l'incredibile e costante presenza di alcol e cocaina sui set dei film e delle serie TV degli anni ottanta.

L'attore ha parlato a lungo e dettagliatamente della sua battaglia contro le dipendenze e di come la droga e l'alcol fossero onnipresenti sui set cinematografici del passato: "Niente al mondo può farti diventare sobrio, solo tu puoi".

"La minaccia di perdere un matrimonio, un lavoro, l'incarcerazione, dai il nome che vuoi alla minaccia, non sarà sufficiente per farlo. Deve essere in te, deve provenire da te. L'unico modo per rimanere pulito è essere onesto con te stesso minuto per minuto. Nessun segreto, nessuna doppia vita." Ha spiegato Lowe.

"La cocaina all'epoca era la sostanza che usavano le persone di successo", ha continuato Rob. "C'era sempre quel meraviglioso momento in cui, in quanto tossicodipendente, ti recavi sul set tentando di capire quale dipartimento fosse incaricato di vendere la coca."

"Non era diverso dal catering: 'Dov'è il vino rosso e dov'è la polvere peruviana?'" Ha raccontato Lowe ammettendo che "quei giorni sono ormai lontani, lontanissimi, passati per sempre e questo è l'unico motivo per cui sono ancora vivo".