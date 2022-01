Rob Lowe: "Mia moglie ha insegnato il sesso orale a Gwyneth Paltrow"

La moglie di Rob Lowe, a quanto pare, condivise i suoi insegnamenti in ambito sessuale con una giovane Gwyneth Paltrow: nel luglio 2020 la star di Shakespeare in Love ha rivelato che fu Sheryl Berkoff ad insegnarle a praticare sesso orale quando era ancora un'adolescente.

Durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live, Lowe ha parlato di questa scottante rivelazione con il celebre presentatore: "Quando Gwyneth era una piccola diciottenne precoce, mia moglie era ancora una truccatrice in un film in cui recitava la madre di Gwyneth, Blythe Danner. Sheryl le dava le sigarette e loro uscivano e fumavano dietro le roulotte. Era come una sorella maggiore per Gwyneth... lo è ancora."

"Non ne avevo idea. Mia moglie ha insegnato a Gwyneth come... come dovremmo dirlo in televisione? A fare sesso orale, ecco." Ha continuato l'attore, prima di scherzare anche sul fatto che l'ex e l'attuale marito della star devono entrambi parte della loro grande chimica sessuale a sua moglie: "Come mi piace dire, Chris Martin e Brad Falchuk dovrebbero ringraziarmi."

Come accennato in precedenza, Gwyneth Paltrow, durante un podcast con lo stesso Lowe, aveva già raccontato questo aneddoto nel luglio del 2020: "Ricordo che durante le nostre infinite chiacchiere lei mi insegnò come fare sesso orale e una serie di altre cose di questo tipo. Io la adoravo. Pensavo fosse letteralmente la ragazza più cool di tutti i tempi."