Rob Lowe e il figlio reciteranno nella serie Netflix Unstable

Robe Lowe e il figlio John Owen Lowe saranno protagonisti della serie Netflix intitolata Unstable, creata dal duo insieme all'autore di Santa Clarita Diet victor Fresco.

Come rivela Tvline, Unstable è ambientata in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia e segue un figlio introverso e socialmente isolato che va a lavorare per suo padre, uomo di grande successo e selvaggiamente eccentrico, per salvarlo dal disastro. La serie è ispirata alla relazione sui social media di Rob Lowe e John Owen Lowe, in cui John Owen spesso trolla umoristicamente suo padre. I loro post spesso diventano virali e sono stati ampiamente trattati dai media.

"Siamo entusiasti di lavorare con Victor, Rob e John Owen", ha dichiarato Tracey Pakosta, Head of Comedy di Netflix. "Loro tre, e la loro sensibilità selvaggiamente divertente e intelligente, si adattano perfettamente alla nostra lista crescente di commedie".

Lowe e il figlio hanno già recitato insieme nel film Netflix Un safari per Natale, così come nel reality show di A&E The Lowe Files. In precedenza, John Owen ha recitato nella sitcom della Fox The Grinder.

Il nuovo impegno di Rob Lowe non dovrebbe avere un impatto sul suo ruolo in 9-1-1: Lone Star, che non è stato ancora rinnovato per la quarta stagione.