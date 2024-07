Riverbero: il trailer del film di Enrico Iannaccone in esclusiva

La natura sperimentale di Riverbero emerge fin dal breve trailer del film di Enrico Iannaccone che vi offriamo in esclusiva, il film approderà al cinema in autunno.

Una piccola pellicola sperimentale si prepara ad approdare nei cinema a ottobre. Per adesso vi presentiamo in esclusiva il trailer di Riverbero, film di Enrico Iannaccone girato in soli nove giorni, e nella massima libertà, con un iPhone 14 Pro e una troupe ridotta all'osso.

Fin dal trailer, che mescola immagini accostate in modo libero, apparentemente casuale, accompagnate da una musica inquietante, si intuisce la natura sperimentale del progetto scritto e diretto dal regista napoletano Enrico Iannaccone e interpretato da Renato De Simone, Anna Carla Broegg, Raffaele Ausiello e Pino Ammendola.

La sinossi

Protagonista di Riverbero è un giovane napoletano affetto da maculopatia degenerativa e costretto per questo ad andarsene in giro indossando un vistoso paio di occhiali. Taciturno e nevrotico, ha deciso di porre fine al suo strazio portando con sé anche il padre e per questo acquista illegalmente una pistola. I suoi propositi di morte vengono però rimandati quando salva da un'aggressione in strada una giovane donna mettendo in fuga il suo assalitore. I due trascorrono una giornata in riva al mare, rivolgendosi a malapena qualche frase. La ragazza fa poi visita a suo figlio, un bambino di tre anni in affidamento alla di lei sorella. Al termine della visita rischia di essere aggredita dallo stesso uomo che l'aveva percossa alcune ore prima, ma è nuovamente salvata dall'intervento del ragazzo.

Come spiega il regista, "il fuoricampo fa da protagonista in quanto è tutto ciò che appartiene allo spettatore stimolato dalle immagini proposte, permettendogli così di tessere i fili di una trama presente, precisa eppur nascosta sulla base dei propri "riverberi" interiori (siano essi di natura esperienziale, mnemonica o Spirituale). La sfida proposta dall'opera al fruitore è dunque l'attribuzione di significato in quanto riconoscimento di elementi presenti all'interno dei propri silenzi".

Riverbero arriverà nei cinema a ottobre.