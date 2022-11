Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie! 3, una divertente clip in esclusiva dal film

Nelle sale italiane, l'1° dicembre grazie a 01 Distribution, arriverà la commedia Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie! 3, terzo capitolo della divertente saga cinematografica francese, e una clip in esclusiva per Movieplayer.it vi regala una divertente scena tratta dal film.

Nel video i coniugi Koffi, genitori di Charles, ribadiscono con forza "Gesù era nero, come Beethoven" dopo essere arrivati insieme agli altri consuoceri nella casa di famiglia di Claude e Marie per festeggiare il loro 40° anniversario di matrimonio. Per scoprire cosa accadrà a casa Verneuil si dovrà attendere l'arrivo del film nelle sale!

La saga diretta da Philippe de Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby si è aggiudicata un posto nella Top 100 dei maggiori successi della storia del cinema in Francia e ha divertito milioni di spettatori in tutto il mondo. In Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3, i coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l'occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno "in famiglia" che si preannuncia movimentato!

Non sposate le mie figlie! e gli altri fenomeni francesi degli ultimi dieci anni

Il film è un'esclusiva per l'Italia Italian International Film - Gruppo Lucisano.

Nel cast della commedia ci sono Christian Clavier, Alice David, Julia Piaton, Jochen Hagele, Frédérique Bel, Ary Abittan ed Elodie Fontan.