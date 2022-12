Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3, la recensione: Prove di integrazione nella Francia di oggi

"Sono ovunque". "Chi?" "I nostri generi!". È un disperato ed esasperato Claude, che ha il volto di Christian Clavier, a parlare. Nella recensione di Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3, dal 1° dicembre al cinema con 01 Distribution, vi racconteremo una storia di incontri e scontri di civiltà vista proprio con i suoi occhi, quelli di un borghese come tanti, refrattario alle novità e ai cambiamenti della società. Terzo capitolo di una saga campione di incassi in Francia, Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3 ci mostra come la commedia di cassetta, in Francia, sappia guardare ai cambiamenti della società ed essere in qualche modo ancorata alla realtà. Il che però non evita superficialità e luoghi comuni.

Ti presentiamo i nostri

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: una scena del film

I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l'occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno "in famiglia" che si preannuncia movimentato...

Non solo i quattro generi, ma anche le loro famiglie

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: un'immagine

Christian Clavier, nei panni di Claude Verneuil, è il nostro anfitrione nel mondo di Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3. Il suo ruolo è quello del borghese attempato, restio ai cambiamenti, perennemente stanco e in perenne borbottio. Claude è un uomo provato. Nella sua vita, alla gelosia di ogni padre che si vede portar via le figlie, un topos narrativo piuttosto usato al cinema (da Il padre della sposa a Indovina chi viene a cena), e allo stress per l'incontro con i consuoceri (Ti presento i miei) si unisce il suo non essere pronto a incontrare culture diverse. Le sue figlie hanno sposato un africano, un cinese, un arabo e un ebreo. Stavolta, seppur controvoglia, dovrà incontrare non solo i quattro generi, ma anche le loro famiglie. E i loro mondi diversi, E per uno come lui sarà sempre più dura.

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: una scena tratta dal film

Claude a Marie, due lati di una commedia

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: un frame del film

Ma accanto alla sua storia, stavolta, ce n'è un'altra, ed è l'altro lato del cielo. È il mondo di sua moglie Marie. Una mattina, andando alla gastronomia vicino a casa, sente per caso una battuta nei suoi confronti. È una battuta legata alla sua età. E così Marie vive una piccola crisi, si chiede se sia ancora giovane e attraente. Quella di Marie è una storyline minore, malincomica, dolceamara e più tenue rispetto alla comicità della trama principale, legata Claude. Claude a Marie, allora, marito e moglie, sono i due lati di una commedia che ha diverse sfaccettature.

Viva le donne

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: un'inquadratura

Il maschile e il femminile, dunque. Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3 ci vuole mostrare come le donne, oggi, siano le più flessibili, le più aperte. Sono le più ragionevoli. Sono loro a cercare il dialogo, ad appianare i litigi, a non sentire le distanze. Mentre gli uomini, i capifamiglia, ma anche i più giovani, si offendono facilmente, sono litigiosi, orgogliosi, arroccati sulle proprie posizioni.

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: una scena

Essere politicamente scorretti per risultare politicamente corretti

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3: una foto

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3 racconta una Francia dove sull'integrazione si può scherzare, si può essere politicamente scorretti per poi risultare politicamente corretti. Il film strappa qualche sorriso, ma il divertimento non è irresistibile. Come dicevamo in occasione di Non sposate le mie figlie 2, è un film che si fida troppo delle situazioni, degli spunti inziali e crede che bastino, e rinuncia a una scrittura che faccia anche ridere con le parole. In fondo, è un film che resta a metà tra lo spaccato sociale e la comicità pura. Anzi, a dire il vero, usa il primo come spunto per la seconda. È quel tipo di commedia che gioca sugli equivoci, e soprattutto sui luoghi comuni, per superarli. Ma, facendo così, finisce per finirci comunque dentro. In fondo, è un film che si rivela piuttosto superficiale. E lontano da certe commedia più raffinate.

