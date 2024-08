Il ritratto di Dorian Grey: in arrivo una serie Netflix tratta dal romanzo di Oscar Wilde

L'iconico romanzo di Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray verrà reimmaginato in una versione più moderna e adatta alla contemporaneità.

Netflix sta infatti sviluppando The Grays, una nuova serie live-action in streaming prodotta da Berlanti Productions e Warner Bros. Television. La nuova serie sarà scritta dalla coppia di fratelli Katie Rose Rogers, autrice di Supergirl, e Robbie Rogers, di All American, che hanno lavorato insieme in Fellow Travelers.

Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman produrranno lo show, insieme alla showrunner Rina Mimoun e al regista dell'episodio pilota Lee Toland Krieger. Questo è l'ultimo progetto che Berlanti Productions ha in cantiere per Netflix, oltre alla già annunciata nuova versione live-action di Scooby-Doo.

Basil (Ben Chaplin) e Dorian (Ben Barnes) in una sequenza del film Dorian Gray

The Grays è descritta come una rivisitazione contemporanea del classico di Oscar Wilde sul fascino dell'eterna giovinezza sullo sfondo della moderna industria della bellezza. In questa rivisitazione del romanzo gotico, la serie ruoterà attorno ai fratelli Basil e Doran Gray.

Nel romanzo del 1891, Basil è l'amico artista di Dorian, infatuato della sua bellezza. Dopo che Dorian vende la sua anima, Basil dipinge un suo ritratto che invecchia e si distorce, mentre Dorian - mantenendo il suo aspetto giovane e bello - scende nel sensualismo e nell'edonismo sfrenato e alla fine uccide Basil, insieme ad altri che cercano di intervenire.

Questa sarà solo l'ultimo degli innumerevoli adattamenti del romanzo dello scrittore irlandese, con l'ultimo, Dorian Gray, arrivato al cinema nel 2009 dove il protagonista era interpretato da Ben Barnes.