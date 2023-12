Ritorno al Marigold Hotel stasera su Cielo: trama e cast della commedia di John Madden

Stasera su Cielo in prima serata va in onda Ritorno al Marigold Hotel, una commedia del 2015 diretta John Madden: cast e trama

Stasera, domenica 31 dicembre alle ore 21:15 Cielo propone Ritorno al Marigold Hotel, una commedia diretta da John Madden con un cast corale di stelle del cinema inglese, tra cui Judi Dench, Bill Nighy e Maggie Smith, sequel di Marigold Hotell. La sceneggiatura è di Ol Parker, le musiche di Thomas Newman. Trama, cast e recensione del lungometraggio.

Ritorno al Marigold Hotel

Ritorno al Marigold Hotel è il sequel di Marigold Hotel la commedia basata sul romanzo Mio suocero, il gin e il succo di mango del 2005 di Deborah Moggach.

Il film è uscito in Italia in anteprima in Italia il 30 Aprile 2015 distribuito da 20th Century Fox.

Trama

Sonny sta per sposare l'amore della sua vita, la bella Sunaina, e nel frattempo sogna di allargare la sua attività aprendo un nuovo hotel insieme alla sua socia Muriel. Tanto più che al Marigold ormai è rimasta solo una stanza libera che verrà presto occupata da Guy e Lavinia, i due nuovi arrivati. Il matrimonio indiano è alle porte e fervono i preparativi tra vecchie e nuove coppie, amori e segreti.

Interpreti e personaggi

Bill Nighy: Douglas Ainslie

Judi Dench: Evelyn Greenslade

Maggie Smith: Muriel Donnelly

Richard Gere: Guy Chambers

Dev Patel: Sonny Kapoor

Tamsin Greig: Lavinia Beach

David Strathairn: Ty Burley

Penelope Wilton: Jean Ainslie

Celia Imrie: Madge Hardcastle

Ronald Pickup: Norman Cousins

Shazad Latif: Kushal Kadania

Tina Desai: Sunaina

Diana Hardcastle: Carol Parr

Lillete Dubey: Mrs. Kapoor

Recensione e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Ritorno al Marigold Hotel.

Ritorno al Marigold Hotel è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 65% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 51 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.5 su 10