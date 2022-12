Ritorno al futuro: smentita la produzione della serie animata reboot

Il profilo Twitter ufficiale della saga di Ritorno al futuro ha smentito in modo ironico la produzione del reboot della serie animata.

Ritorno al futuro ha avuto in passato una serie animata e, dopo che online si erano diffuse le notizie di un possibile reboot del progetto, il profilo Twitter ufficiale della saga ha smentito le presunte indiscrezioni dichiarando che non c'è nulla di vero nelle notizie apparse online.

Per fermare la diffusione dellle false informazioni sul potenziale progetto prodotto da Netflix è stata inoltre usata molta ironia.

La serie animata della saga di Ritorno al futuro è arrivata sugli schermi delle televisioni americane nel 1991, andando poi in onda per due stagioni prima di essere cancellata a causa dei bassi dati di ascolto.

Il sito Giant Freakin Robot aveva infatti scritto online che la storia di Doc e Marty sarebbe tornata sul piccolo schermo con un reboot.

Su Twitter è stata condivisa la smentita ufficiale usando una Gif animata in cui Christopher Lloyd dichiara "Non accadrà".

Quando un fan ha chiesto se esiste comunque la possibilità che un progetto simile venga realizzato, i responsabili del profilo social ha ribadito, questa volta con un'immagine di Michael J. Fox, dichiarando "La risposta è no".

Il cult Ritorno al futuro, attualmente, non è ancora stato al centro di progetti di potenziali reboot, cinematografici e televisivi. La situazione sembra destinata a non cambiare in futuro, considerando che i fan potrebbero avere una reazione particolarmente negativa all'idea che qualcuno voglia riportare la storia raccontata nella trilogia senza Fox o Lloyd.