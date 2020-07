Ritorno al Futuro: lo sceneggiatore cerca di chiarire una teoria dei fan

Lo sceneggiatore di Ritorno al Futuro ha cercato di risolvere il mistero legato a una famosa teoria dei fan rimasta in sospeso per anni.

Ritorno al futuro è da anni al centro di una teoria dei fan e ora si è cercato di fare chiarezza sulla questione, provando a risolvere il mistero.

Tutto è nato dal fatto che Eric Stoltz avrebbe dovuto essere il protagonista del film ed è stato poi sostituito da Michael J. Fox durante le riprese e più di una persona ha sostenuto per anni che nel lungometraggio ci sarebbero comunque delle scene con la star originale.

Bob Gale, sceneggiatore e produttore di Ritorno al futuro, ha cercato di capire per The Hollywood Reporter se c'è qualcosa di vero nell'ipotesi che Stoltz sia presente in qualche modo. Thomas F. Wilson, interprete di Bif Tannen nella trilogia, aveva sostenuto che Eric era presente quando Marty prende a pugni Biff mentre si trovano nella caffetteria all'inizio del film. L'attore aveva dichiarato infatti che non ricordava di aver rigirato la scena con Michael J. Fox.

Bob Gale ha dichiarato: "Il montatore Harry Keramidas, che ha montato la scena, ha tirato fuori i suoi appunti che mostrano che il pugno è stato rigirato, ma il materiale è stato etichettato come 'OK' e non 'Buono'. Quindi quello potrebbe comunque essere lo stesso il pugno di Eric. Penso che l'unico modo di essere certi sarebbe controllare i numeri sul negativo, ma nessuno richierebbe di danneggiare il negativo facendolo. La copia di lavoro potrebbe rivelare la verità, ma non so nemmeno se esiste".

Harry Keramidas e Robert Zemeckis potrebbero quindi aver deciso di usare il materiale che avevano a disposizione e con star Eric Stoltz se lo avessero considerato di qualità migliore. Gale ha però sottolineato che l'attore potrebbe apparire in altri momenti: "Dopo che Marty salta oltre la siepe, c'è una scena in cui è di spalle e si avvicina ai pedoni che stanno scendendo dai gradini del tribunale. Potrebbe essere Eric, o Per Welinder che aveva girato le scene sullo skateboard al posto di Fox, o potrebbe essere Bob Schmelzer che era la controfigura di Eric".