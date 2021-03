Ritorno al futuro: la replica della celebre DeLorean in vendita all'asta

Siete pronti a viaggiare nel tempo? Ebbene sì, Charity Buzz ha reso disponibile all'asta la replica della celebre DeLorean che ha raggiunto il successo globale grazie alle avventure di Marty e Doc in Ritorno al futuro.

Il valore stimato da Charity Buzz per la replica della DeLorean costruita da Danny Botkin, Kevin Pike e Joe Walser è di circa 500 mila dollari. Al momento, l'asta è arrivata a 150 mila dollari, cifra abbastanza distante da quella prevista. Sarà possibile fare un'offerta fino al 15 aprile e contribuire alla ricerca della The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research dal momento che la cifra raggiunta sarà donata in beneficenza alla fondazione del protagonista di Ritorno al futuro.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Al momento, il veicolo si trova a Los Angeles e l'asta è aperta soltanto ai cittadini americani per una mera questione di spedizione. Ad arricchire drasticamente questa modello in replica è il flusso canalizzatore utilizzato da Marty e Doc nel primo episodio del franchise di Ritorno al futuro. E chissà che lo strumento non riesca a trasportarvi davvero nel futuro (o, magari, nel passato) e a gettarsi alle spalle il momento difficile che stiamo attraversando.

Distribuito al cinema nel 1985, Ritorno al futuro è stato diretto da Robert Zemeckis e scritto in collaborazione con Bob Gale. Il film ha lanciato a livello globale Michael J. Fox e ha donato a Christopher Lloyd il ruolo che lo ha reso più famoso. Considerato come un'icona del cinema degli anni ottanta, il film ha dato vita anche a due sequel.