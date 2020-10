Ritorno al futuro: Ravensburger presenta a Lucca Changes Back to the Future: Dice Through Time

Ravensburger, premium partner di Lucca Changes, lancia in Italia il gioco Back to the Future: Dice Through Time, per rivivere le emozioni di Ritorno al futuro e portarle in un'altra dimensione.

A 35 anni dall'esordio del primo capitolo della saga targata Universal interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Ritorno al futuro, Ravensburger, premium partner di Lucca Changes 2020, lancia in Italia il gioco Back to the Future: Dice Through Time, per rivivere le emozioni del film e portarle in un'altra dimensione.

Gli appassionati di fantascienza e di anni '80 potranno immergersi in uno dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema, muovendosi attraverso le epoche e i luoghi simbolo della trilogia. Passeranno da casa di Marty al laboratorio di Doc, dalla Torre dell'orologio al Twin Pines Mall, muovendosi fra il 1985 - anno in cui è ambientato il primo capitolo e in cui il film è uscito nelle sale - e il 1955, per poi viaggiare fino al 2015 e tornare nel 1885, toccando molte altre tappe significative per ogni anno presente in Ritorno al Futuro.

Back to the Future: Dice Through Time è disponibile dal 29 ottobre in italiano nei migliori negozi di giocattoli e online su Amazon. Atteso dai collezionisti, la versione italiana del gioco arriva a ridosso del periodo natalizio, rappresentando una valida idea regalo per gli amanti del cinema.

L'evento di presentazione a Lucca Comics & Games - edizione Changes sarà domani, il 31 ottobre alle 17, in diretta sul canale YouTube di Lucca Comics & Games e sul sito.