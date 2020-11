Ritorno al futuro: Michael J. Fox ricorda Elsa Raven, "La signora dell'orologio"

Nei giorni scorsi è scomparsa Elsa Raven, 91 anni, celebre soprattutto per il piccolo ruolo della Donna dell'Orologio in Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Raven partecipa al film soltanto per pochi attimi, interrompendo un dialogo tra Marty (Michael J. Fox) e la fidanzata Jennifer (Claudia Wells), per cercare di convincerli a donare qualche spicciolo utile a salvare l'orologio di Hill Valley.

Ritorno al futuro: Michael J. Fox nella piazza di Hill Valley

Michael J. Fox ha condiviso un dolce ricordo della collega:"Mi ci è voluto molto tempo per andare ad una qualsiasi di quelle convention di Ritorno al futuro o al Comic-Con e quando finalmente ci sono andato lei era lì; è stato fantastico vederla mentre camminava tra la folla e diceva 'Salva la torre dell'orologio! Salva la torre dell'orologio!'. Lei è stata una parte importante, significava ancora qualcosa nella sua vita e significava ancora qualcosa per le persone intorno a lei. E questo è un po' il film in poche parole: sei solo tu, hai questa vita, va avanti e continua in lei. E l'ha celebrata davvero, è stata una buona cosa".

Bob Gale, sceneggiatore di Ritorno al futuro, ha aggiunto:"Era una di quegli artisti di prim'ordine che potevano trasformare un piccolo ruolo in uno memorabile. Sebbene rimanga sullo schermo probabilmente per un minuto, tutti la ricordano. E il suo casting è un esempio della filosofia del regista Bob Zemeckis secondo cui ogni ruolo è importante e può essere reso memorabile. Bob non risparmierebbe mai denaro assumendo un attore meno costoso in un piccolo ruolo, una lezione che abbiamo imparato nel nostro primo film: un attore mediocre può rovinare un film".

Oltre a Ritorno al futuro, Elsa Raven è nota per aver partecipato a film come Ai confini della realtà, Amityville Horror, Titanic, Proposta indecente e in serie tv come Seinfeld, General Hospital e Tutti amano Raymond.