Ritorno al Futuro: arriva il canale di Sky interamente dedicato alla trilogia!

La saga di Ritorno al futuro arriva da stasera su Sky con un canale interamente dedicato all'imperdibile trilogia con Michael J Fox!

Nell'ottobre del 1985 usciva nelle sale italiane Ritorno al futuro, considerato un'icona del cinema che ottenne l'Oscar® per il miglior montaggio sonoro. Al successo che le avventure di Marty McFly e del bizzarro dottor Emmett "Doc" Brown ottennero in tutto il mondo, seguirono altri due capitoli: Ritorno al futuro parte II nel 1989 e Ritorno al futuro parte III nel 1990.

Per ciascuno dei tre giorni in prima serata appuntamento da non perdere con la saga: si parte venerdì 4 ottobre con il primo capitolo della trilogia dove Marty McFly, sbalzato nella Hill Valley del 1955 grazie alla macchina del tempo progettata dallo stravagante "Doc", cercherà di evitare il possibile mancato matrimonio dei suoi genitori. Nel secondo capitolo, in onda sabato 5 ottobre, Marty e Doc tornano dal futuro, e si ritrovano alle prese con un mondo cambiato e con il figlio di Marty in serio pericolo. Chiude la programmazione, domenica 6 ottobre, il terzo e ultimo capitolo della saga, dove Marty cercherà di evitare l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero nel Far West del 1885. La collezione è interamente disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.