Rita Rusic dopo il Grande Fratello VIP 2020: “Adriana Volpe è in un momento difficile, non lavora"

Rita Rusic lascia il Grande Fratello Vip 2020 ma continua a lanciare frecciate contro Adriana Volpe. Ieri sera l'ha fatto da Live Non è la d'Urso, dove ha accusato l'ex coinquilina di gelosia e tanto altro.

Uscita dalla Casa del Grande Fratello per volontà popolare, Rita Rusic è ospite di Barbara D'Urso, dove non perde occasione per parlare, male, di Adriana Volpe e Valeria Marini. Quando le viene chiesto del suo rapporto con la Volpe, Rita esordisce dicendo che non ha mai avuto nulla contro di lei: "Adriana si è messa contro di me senza alcun motivo". Subito dopo fa intendere che la conduttrice fosse gelosa: "lei ha visto in me una rivale, avevo fatto la copertina di Chi in rappresentanza delle donne, avevo fatto Verissimo, ma non l'ho deciso io, lei invece si sente più importante e questo le avrà dato fastidio, quindi si è scagliata contro di me".

La Rusic colpisce ed affonda Adriana Volpe, fingendo compassione: "l'altro motivo è che è una donna in un momento difficile, ha avuto problemi sul lavoro, non lavora più, quindi per lei il Grande Fratello è importante, per lei adesso è fondamentale".

Prima di Adriana Volpe, l'ex concorrente aveva parlato dell'ingresso di Valeria Marini nella casa: "L'ingresso di Valeria Marini non è stato piacevole. Secondo te era divertente? Forse per gli altri sì, per me no, è la vita reale". Poi la produttrice è tornata a parlare del difficile rapporto tra i suoi figli e l'ex soubrette del Bagaglino: "Vittorio ha avuto problemi con i figli solo quando è stato con Valeria Marini. Il problema non era vedere Vittorio con Valeria, ma vedere i bambini soffrire. Io non posso dire chi è stato, ma comunque un rapporto normale non c'è stato. Ed è una cosa terribile".