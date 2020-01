Grande Fratello vip 2020: Rita Rusic con le mani negli slip (video)

Momento hard al Grande Fratello Vip 2020 gentilmente offerto da Rita Rusic, beccata con le mani negli slip proprio a favor di telecamere di notte, mentre in camera con lei c'erano anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

É successo alle 3:20 del mattino del 20 gennaio, non abbastanza tardi perchè qualcuno, da casa, non riuscisse a farne un video da diffondere poi sui social. Come nota Dagospia, era stata proprio Rita Rusic a lamentare l'assenza di testosterone nella casa del Grande Fratello, sarà per questo che ha deciso di darsi piacere da sola? C'è anche chi, però, tra i commenti ha abbandonato l'opzione dell'autoerotismo sostenendo che la produttrice stava probabilmente applicando una crema proprio sulle parti intime.

Rita Rusic, insomma, protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni, in cui ha ricevuto ben due sorprese: prima quella dell'ex marito Vittorio Cecchi Gori e ieri sera quella dell'ex Valeria Marini alla ricerca di chiarimenti che sono però sfociati in una lite in diretta.