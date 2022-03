Chi è il fidanzato di Rita Rusic, Cristiano Di Luzio

Scopriamo chi è Cristiano Di Luzio, imprenditore, modello nonché fidanzato di Rita Rusic: il ragazzo, pur avendo preso parte ad una serie di programmi televisivi, è divenuto famoso grazie alla relazione con la Rusic che l'ha recentemente portato anche a bordo di Pechino Express 2022.

Di Luzio è nato nel 1990 ad Anzio, località di mare a circa 60 chilometri da Roma, e lavora da anni come imprenditore, anche se ha dato vita alla sua carriera iniziando un percorso professionale come modello. A livello televisivo, merita invece una menzione speciale la sua partecipazione all'ottava edizione di "Ciao Darwin" nel 2019, nella puntata "Umani contro mutanti", dove ha sfilato indossando biancheria intima.

Della vita privata di Cristiano non si conosce tantissimo, se non che ha una fidanzata molto famosa: l'imprenditore e Rita, infatti, sono legati sentimentalmente da anni anche se la loro relazione è venuta alla luce soltanto nel 2020, quando è stata resa pubblica dalla coppia stessa.

Oltre a questo, sappiamo che Cristiano Di Luzio è un grande amante dello sport, in particolare del calcio, sappiamo che si dedica regolarmente all'allenamento in palestra e che tiene molto alla sua forma fisica. Proprio come Rita Rusic, anche il suo fidanzato ha una vera e propria passione per i viaggi, specialmente se si tratta di mete europee.