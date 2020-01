Vittorio Cecchi Gori a Barbara D'Urso: “Rita Rusic è la donna della mia vita”

Vittorio Cecchi Gori, ospite ieri a Live-Non è la D'Urso, ha svelato a Barbara D'Urso, alla fine, chi, tra Rita Rusic e Valeria Marini, sia la donna più importante della sua vita.

Vittorio Cecchi Gori affronta la macchina della verità nel 'Live - Non è la D'Urso'. La conduttrice lo ha invitato per fare chiarezza sul rapporto con Rita Rusic e Valeria Marini: le sue due grandi ex avevano avuto una vivace discussione nel corso di una recente puntata del Grande Fratello Vip 2020, e avranno un nuovo confronto anche nella puntata di stasera.

Superato un momento di imbarazzo durante il quale il produttore è quasi caduto dalla sedia, Vittorio ha parlato della sua relazione con la Marini: "Valeria non si è mai intromessa nel matrimonio con Rita Rusic, l'ho conosciuta un anno dopo il divorzio". Parlando del rapporto dei figli con la showgirl ha detto: "Vittoria, è stata un po' gelosa, io sono un uomo buono e forse ho sbagliato, forse non dovevo cercare di metterli insieme, dovevo vedere i figli senza Valeria. I figli per me sono sacri".

Vittorio ha svelato la verità anche sulle affermazioni della Marini sui suoi problemi finanziari: "Non è vero che mi ha prestato dei soldi, mi ha anticipato dei soldi e li ha riavuti tutti e pure qualcosa... va be' li ha riavuti tutti, non te preoccupà". E sulla questione del figlio che sarebbe stato in procinto di mettere al mondo con Valeria Marini lui risponde in maniera enigmatica: "Non mi piace dire bugie e quindi non rispondo".

"Chi è la donna più importante della tua vita Rita o Valeria?". É questo che Barbara vuole sapere e Vittorio non ha dubbi: "la donna più importante della mia vita è Rita Rusic. Mi sono riavvicinato molto a Rita dopo la malattia, mi è stata vicino in ospedale e stravedo per Mario e Vittoria. Tutto questo con Valeria non c'è stato. Non è mai esistita l'alternativa".