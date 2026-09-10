Rita De Crescenzo verso The 50 2? Nuove indiscrezioni dopo la docuserie

Rita De Crescenzo, la popolare TikToker napoletana, torna al centro dell'attenzione dopo le recenti indiscrezioni sulla possibile docuserie a lei dedicata. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, Prime Video potrebbe averla arruolata per la seconda stagione di The 50, il reality show prodotto da Banijay e distribuito dalla piattaforma, che ha debuttato lo scorso anno.

Che cos'è The 50

The 50 è un reality game ispirato al format francese Les Cinquante, nel quale cinquanta concorrenti si sfidano all'interno di un grande castello affrontando prove, strategie e dinamiche di gruppo con l'obiettivo di arrivare alla vittoria.

La prima stagione italiana è stata girata all'interno del Castello di Rezzanello, in provincia di Piacenza, e ha visto protagonisti numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione e dei social. A vincere la prima edizione è stato Matteo Diamante, che ha superato in finale Helena Prestes ed Edoardo Tavassi.

Rita De Crescenzo

The 50 2, i possibili concorrenti

In attesa di eventuali annunci ufficiali, nelle ultime settimane sono emerse online diverse indiscrezioni sui possibili protagonisti della seconda stagione di The 50. Tra i nomi accostati al reality figurano Javier Martinez, Stefania Orlando, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, che nel frattempo è entrata nel cast televisivo di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista, Aida Yespica e Clizia Incorvaia.

Per alcuni di loro si tratterebbe di un ritorno o di una nuova esperienza nel mondo dei reality, mentre altri potrebbero portare nel programma dinamiche completamente inedite.

Rita De Crescenzo, dalla possibile docuserie a The 50

Il nome di Rita De Crescenzo non è nuovo al centro delle indiscrezioni legate alle piattaforme streaming. Nelle scorse settimane, infatti, la TikToker napoletana era stata accostata a un'altra possibile produzione destinata proprio a Prime Video.

Secondo le indiscrezioni circolate online, la piattaforma potrebbe distribuire una docuserie dedicata a Rita De Crescenzo, dal titolo Rita - Svergognata.

Il progetto sarebbe stato prodotto da Groenlandia insieme ad Anemone Film, mentre la regia sarebbe stata affidata a Francesco Lettieri. In un primo momento si era parlato anche di Netflix come possibile piattaforma destinata a ospitare la docuserie. L'ipotesi, tuttavia, è stata successivamente smentita con decisione da Netflix.