The 50, chi ha vinto dopo una finale ricca di colpi di scena

Il reality di Prime Video The 50 è arrivato alla sua conclusione con una finale ricca di colpi di scena ed eliminazioni decisive: ecco chi ha conquistato la vittoria tra i 50 concorrenti in gara.

The 50, il nuovo reality show di Prime Video che ha messo in gioco 50 protagonisti tra volti della TV e creator del web, è giunto al termine con una finale carica di tensione e sorprese. Tra eliminazioni decisive e sfide all'ultimo respiro, il programma ha finalmente incoronato il suo vincitore, chiudendo la prima edizione con un epilogo ricco di colpi di scena... Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul vincitore di The 50.

Chi è il primo vincitore di The 50

Dopo settimane di prove, alleanze ed eliminazioni, a conquistare il successo finale è stato Matteo Diamante. Per il ligure si tratta di un traguardo particolarmente significativo. Il concorrente genovese, nato nel 1989, aveva già preso parte a numerosi programmi televisivi senza mai riuscire a conquistare la vittoria finale.

Nel corso degli anni il pubblico lo ha visto a La Pupa e il Secchione e Viceversa, L'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip. Matteo ha esordito sul piccolo schermo a Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatore di Sabrina Ghio ed è stato uno dei concorrenti di Ex on the Beach Italia. Con The 50 è finalmente arrivato il primo successo in un reality.

Matteo Diamante

Subito dopo la proclamazione, Matteo Diamante ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto, sottolineando di non riuscire ancora a crederci e di non essersi mai aspettato di vincere un reality con cinquanta concorrenti. Ha aggiunto di essere molto felice ed emozionato. Matteo ha poi detto di non vedere l'ora di condividere la notizia con la fidanzata, gli amici e i genitori.

Nel corso delle puntate il montepremi del programma si è progressivamente ridotto fino a raggiungere la cifra finale di 42.100 euro. Come previsto dal regolamento, il premio non sarà assegnato direttamente al vincitore del reality, ma a uno dei follower che aveva deciso di puntare su Matteo Diamante durante il gioco. Il beneficiario sarà individuato tramite estrazione. Il premio verrà erogato sotto forma di buono acquisto Amazon del valore complessivo di 42.100 euro.

Chi sono stati i finalisti del reality show

La fase finale del reality ha visto dieci concorrenti ancora in gara. Nel corso della prova dello scioglimento del ghiaccio sono stati eliminati:

Francesco Chiofalo

Il Musazzi

Gianmarco Zagato

Alex Belli

Successivamente, una nuova prova ha decretato l'uscita di:

Shaila Gatta

Max Felicitas

Federico Fusca

A giocarsi la vittoria sono rimasti in tre:

Edoardo Tavassi

Helena Prestes

Matteo Diamante

Alla fine è stato proprio Matteo Diamante ad avere la meglio sugli altri due finalisti, diventando il primo vincitore nella storia di The 50.

Con la vittoria di Matteo Diamante si chiude ufficialmente la prima edizione di The 50, il reality che ha messo insieme 50 protagonisti provenienti da mondi diversi tra televisione, social network e creator economy. Un esperimento che ha appassionato gli spettatori e che ha posto le basi per una seconda stagione, dopo un finale che ha premiato uno dei concorrenti più esperti del cast.