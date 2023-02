Ripley, la serie tv con Andrew Scott sarà distribuita da Netflix

Ripley, la serie tv tratta dai romanzi di Patricia Highsmith, con Andrew Scott e Dakota Fanning di Showtime, è passata nella scuderia di Netflix. L'informazione è stata rivelata in esclusiva da Deadline, anche se per il momento non ci sono ancora commenti a riguardo.

Le fonti vicine al sito hanno riportato che si è trattato di un passaggio piuttosto rapido avvenuto negli ultimi giorni. Con Ripley che sembra essere stata completata da un po', pare che i produttori e WME abbiano iniziato ad esplorare quest'opzione all'inizio della settimana, in relazione alla nuova strategia di programmazione di Showtime. Così Netflix sarebbe intervenuta per acquistare il progetto.

Dakota Fanning star della serie Ripley accanto ad Andrew Scott

Deadline riporta anche che Ripley sarà composta da 8 episodi basati sul romanzo Il talento di Mr. Ripley, e puntando alla struttura di una mini serie. La storia seguirà il personaggio di Tom Ripley (Andrew Scott), un truffatore che si aggira nella New York dei primi anni '60 assunto da un uomo ricco per cercare di convincere il figlio vagabondo, Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) a tornare a casa dall'Italia. Accettare il lavoro è il primo passo, per Tom, verso una vita complessa fatta di inganni, frodi e omicidi. Dakota Fanning interpreta Marge Sherwood, un'americana che vive in Italia e che sospetta l'esistenza di motivazioni più oscure alla base dell'affabilità di Tom.