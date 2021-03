Dakota Fanning star della serie Ripley accanto ad Andrew Scott

Dakota Fanning affiancherà Andrew Scott nel cast di Ripley, la serie di Showtime tratta dai romanzi di Patricia Highsmith.

La prima stagione del progetto sarà scritta e diretta da Steve Zaillian e le riprese inizieranno prossimamente in Italia.

Andrew Scott avrà la parte di Tom Ripley, il personaggio protagonista di cinque romanzi. La serie ne racconterà la storia iniziando dagli anni '60 a New York quando il giovane viene assunto da un benestante uomo d'affari per andare in Italia e provare a convincere suo figlio a tornare a casa, iniziando a lavorare per l'azienda di famiglia.

Dakota Fanning avrà il ruolo di Marge Sherwood, un'americana che vive in Italia e inizia a sospettare che l'affabilità di Tom nasconda delle motivazioni più oscure. Nel cast ci sarà poi Johnny Flynn nel ruolo di Dickie Greenfleaf.

Amy Israel, vice presidente di Showtime, ha dichiarato: "Dakota Fanning è la scelta perfetta per interpretare la deliziosamente complicata Marge accanto al Tom Ripley di Andrew Scott: è un'attrice che porta in ogni suo personaggio intelligenza e vulnerabilità, con così tanto sotto la superficie. Non vediamo l'ora di vederla all'opera con questo ruolo nella serie Ripley di Steve Zaillian".