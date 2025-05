I Puffi: Rihanna è Puffetta nel nuovo film animato, online il trailer e la canzone "Friend of Mine"

Paramount Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale del nuovo film animato sui Puffi, che vedrà Rihanna doppiare l'iconica Puffetta. L'artista, vincitrice di numerosi Grammy, interpreterà anche un brano inedito dal titolo Friend of Mine, presentato in anteprima nel trailer e in uscita questo venerdì.

I dettagli e la trama del film

La pellicola è un reboot del franchise cinematografico che, nel corso degli anni, ha visto alternarsi nomi come Katy Perry e Demi Lovato nel ruolo della protagonista femminile. Stavolta sarà Rihanna a guidare i celebri ometti blu in un'avventura del tutto nuova.

Secondo la sinossi ufficiale, quando Grande Puffo viene misteriosamente rapito dai maghi malvagi Razamel e Gargamella, sarà proprio Puffetta a prendere in mano la situazione. Insieme agli altri Puffi, partirà per una missione nel mondo reale per salvarlo, affrontando sfide imprevedibili e facendo nuove scoperte su se stessi.

Nel trailer, il tono è quello di una commedia d'avventura a ritmo di musica, pensata per famiglie ma con una componente visiva dinamica e ricca di spunti pop. Accanto a Rihanna, il cast vocale include anche James Corden, Nick Offerman, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Xolo Maridueña, Billie Lourd, John Goodman, Kurt Russell e altri ancora.

Il film è diretto da Chris Miller (Shrek Terzo, Piovono polpette) su sceneggiatura di Pam Brady (South Park), ed è prodotto da Paramount e Nickelodeon Movies in collaborazione con la belga Peyo Productions. Rihanna figura anche come produttrice, insieme a Jay Brown, Ty Ty Smith e Ryan Harris.

I Puffi arriverà nei cinema italiani il 18 luglio 2025.