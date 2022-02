Rihanna mostra il pancione alla Milano Fashion Week (FOTO)

Rihanna è atterrata a Milano per la settimana della moda ed è stata avvistata mentre lasciava il suo hotel venerdì in un completo scollato in compagnia del fidanzato A$AP Rocky. La cantante ha messo in mostra il suo pancione durante la Milano Fashion Week, per la sfilata di Gucci, indossando un copricapo metallico da guerriera, una pelliccia lilla e lasciando scoperta la sua pancia.

Rihanna ed il suo fidanzato ha preso parte alla "vetrina" milanese vestendosi per la festa per il tema "Exquisite", dove è stata perfino avvistata al fianco di Emma Marrone. La star americana ha quasi eclissato la nuova collezione in passerella optando per un look street style che ha messo in evidenza il suo pancione.

La cantante era avvolta in una pelliccia ecologica viola, che nascondeva un crop top in PVC e pizzo, pantaloni stampati a vita bassa e tacchi. Rihanna, nota per aver ritirato il suo Fashion Icon Award ai CFDA 2014 indossando un abito "nude" di Adam Selman tempestato di Swarovski, non si è di certo fatta mettere in onda dagli altri personaggi famosi presenti a Milano, tra i quali figurava anche Jared Leto.

Nelle ultime settimane, A$AP Rocky ha parlato di Rihanna e della gravidanza: "Lei è la donna della mia vita. Mettere su famiglia? Credo che sarei un padre incredibile". La cantante di Barbardos, che circa un anno fa, aveva annunciato di desiderare profondamente di diventare madre: "Vorrei avere dei bambini, tre o quattro, anche da sola."