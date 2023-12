Ridley Scott sarà il regista di BOMB, un action thriller scritto da Kevin McMullin

20th Studios collaborerà con il regista Ridley Scott per realizzare il film BOMB, tratto da un racconto di Kevin McMullin.

Ridley Scott sarà il regista di un film tratto dal racconto BOMB scritto da Kevin McMullin, un action thriller che potrebbe diventare il primo capitolo di un nuovo franchise.

Il filmmaker sarà inoltre coinvolto come produttore del lungometraggio che verrà scritto dall'autore della storia.

I primi dettagli del nuovo film

Ben 10 potenziali compratori - tra cui Apple, Netflix, Sony e Warner Bros - hanno cercato di ottenere i diritti di BOMB ottenuti poi da 20th Studios.

Ridley Scott è attualmente impegnato nelle riprese del sequel del film Il Gladiatore, mentre nelle sale è ancora in programma il suo Napoleon.

Il lungometraggio potrebbe essere girato a breve, considerando che la sceneggiatura è già stata completata.

Al centro della storia ci sarà Frankie Ippolito, esperto nel negoziare nei casi in cui qualcuno prenda degli ostaggi. Il protagonista viene chiamato a occuparsi di una situazione complicata durante la sera prima del suo matrimonio a Londra. Un uomo si è infatti chiuso in un cantiere a Piccadilly Circus dove si trova una bomba inesplosa della seconda Guerra Mondiale. L'uomo dichiara che parlerà solo con Frankie e questo dà il via a una catena di eventi.