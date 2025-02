Margaret Qualley, dopo il successo di The Substance, nel cast di The Dog Stars diretto da Ridley Scott

Il cast di The Dog Stars, il nuovo film diretto da Ridley Scott, si è arricchito con l'arrivo di Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce.

I tre attori saranno coinvolti nella realizzazione dell'adattamento del romanzo scritto da Peter Heller che sarà prodotto da Scott Free e le cui riprese inizieranno nel mese di aprile in Italia.

Cosa racconterà The Dog Stars

Ridley Scott ritornerà sul set dopo il buon risultato ottenuto ai box office da Il Gladiatore 2, sequel in grado di arrivare a quota 500 milioni di dollari a livello globale.

Mark L. Smith ha firmato la sceneggiatura di The Dog Stars e il protagonista sarà Jacob Elordi.

La storia raccontata nel film sarà ambientata in un futuro non troppo lontano in cui la società è cambiata profondamente.

Jacob Elordi avrà il ruolo di Hig, un pilota civile che abita in un aeroporto abbandonato in Colorado con il suo cane. Per alcune circostanze improbabili, il giovane incontra un ex marine dal carattere molto duro chiamato Bangley, ruolo affidato a Josh Brolin. I due sono costretti a collaborare per affrontare questo nuovo mondo pericoloso e senza compromessi. Un giorno, quando la radio dell'amato Cessna di Hig si sente un messaggio, quella voce dà vita a una speranza che possa esistere una nuova vita all'esterno del loro perimetro. Rischiando tutto, Hig vola oltre il punto di non ritorno e va all'inseguimento di quel segnale radio.

Margaret Qualley avrà il ruolo di Cima, una giovane dottoressa e figlia di un allevatore stanco del mondo che sarà interpretato da Guy Pearce, che Hig incontra durante il suo viaggio.

Ridley Scott ha già collaborato con Brolin e Pearce in passato, rispettivamente in occasione di American Gangster e Prometheus.