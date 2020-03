Ricomincio da noi: stasera su Rai1 il film con Imelda Staunton

Intrattenimento all'insegna del romanticismo stasera su Rai1 con Ricomincio da me, il film che andrà in onda a partire dalle 21:25, commedia romantica del 2017 diretta da Richard Loncraine, con protagonisti Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia lmrie e Joanna Lumley.

Durante la festa per un prestigioso riconoscimento al marito, Sandra (Imelda Staunton), una signora dell'alta borghesia, scopre che il consorte la tradisce da anni con la sua migliore amica. Scioccata, lo abbandona e si rifugia dalla sorella, Elizabeth, che non frequenta da molto tempo.

A differenza di Sandra, lei conduce una vita più modesta ma movimentata: frequenta un corso di ballo per la terza età e la invita a prendervi parte. Per Sandra, inizialmente diffidente, sarà l'occasione per riprendere in mano la propria vita, di cui entrerà a far parte Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca.