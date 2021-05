Ricomincio da me: la trama del film con Jennifer Lopez, stasera in tv su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:20 e in prima visione, va in onda Ricomincio da me, la commedia del 2018 con protagonista Jennifer Lopez: ecco la trama.

Jennifer Lopez arriva stasera su Canale 5, alle 21:20 circa, con Ricomincio da me, commedia - in onda in prima visione in chiaro - diretta nel 2018 da Peter Segal.

Come anticipa la trama di Ricomincio da me, Maya (Jennifer Lopez) è una commessa quarantenne. Nella vita ha dovuto compiere molti sacrifici, a cominciare dagli studi abbandonati presto per iniziare a lavorare, e una figlia avuta diciassettenne e data in adozione per farle avere un futuro migliore.

Dopo aver lavorato quindici anni in un centro commerciale, Maya crede di essere decisamente pronta per una promozione, grazie alla sua esperienza e alle sue ottime intuizioni. Purtroppo all'ultimo momento le viene preferito un uomo, privo di esperienza ma con tanti titoli di studio.

Maya non si dà per vita e decide di dimostrare come l'esperienza sul campo sia pari, se non superiore a quelle accademiche e come a Manhattan non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.

Ricomincio da me: Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens in una scena

Nel frattempo la sua migliore amica Joan (Leah Remini) le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze per farla assumere presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke.

Dapprima delusa per la truffa architettata dagli amici contro la sua volontà, Maya capisce che deve sfruttare questa "seconda occasione" (da qui il titolo originale, Second Act): anche con il suo attestato professionale, può stare benissimo in un ambiente di alto livello.

Entrata alla F&C come consulente, Maya fa la conoscenza di Zoe (Vanessa Hudgens), figlia e braccio destro di Anderson. Maya e Zoe diventano sempre più intime fino a scoprire un legame davvero molto stretto.