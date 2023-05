Ricomincio da me stasera su Canale 5: trama e cast del film con Jennifer Lopez

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Ricomincio da me: trama, cast e recensione del film con Jennifer Lopez.

Ricomincio da me è la commedia che gli spettatori di Canale 5 potranno vedere stasera, 26 maggio, in prima serata. La pellicola, di produzione statunitense, è stata diretta da Peter Segal. La sceneggiatura è firmata da Justin Zackham e Elaine Goldsmith-Thomas. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del film.

Ricomincio da me: Jennifer Lopez e Milo Ventimiglia in una scena

Ricomincio da me: Trama

Una commedia brillante sulle vicissitudini di una commessa quarantenne di nome Maya: dopo aver lavorato quindici anni in un centro commerciale, Maya è decisamente pronta per una promozione, grazie alla sua esperienza e alle sue ottime intuizioni ma invece le viene preferito un uomo, privo di esperienza ma con tanti titoli di studio.

Ricomincio da me: Jennifer Lopez durante una scena del film

Maya non si da' per vita e decide di dimostrare come l'esperienza sul campo sia pari, se non superiore a quelle accademiche e come a Manhattan non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.

Ricomincio da me: Milo Ventimiglia in una scena

Ricomincio da me: Curiosità

Ricomincio da me è stato distribuito in Italia a partire dal 24 gennaio 2019 grazie a Lucky Red.

Jennifer Lopez non solo interpreta il ruolo principale nel film, ma è anche una delle produttrici esecutive. Questo è uno dei suoi primi film in cui ricopre anche il ruolo di produttrice.

Ricomincio da me: una scena del film con Jennifer Lopez

Il film è stato girato principalmente a New York, con diverse scene ambientate nella zona di Manhattan.

Il lungometraggio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 44% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 46 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Ricomincio da me.

Ricomincio da me: Jennifer Lopez e Leah Remini in una scena

Ricomincio da me: Interpreti e personaggi