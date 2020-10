Rick Moranis aggredito a New York, Ryan Reynolds: "Sapevo che non dovevo coinvolgerlo nel 2020"

Rick Moranis è stato aggredito a New York da uno sconosciuto e Ryan Reynolds, oltre a esprimere il proprio sollievo sapendo che sta bene, ha commentato in modo ironico quanto accaduto.

L'attore canadese ha scritto via Twitter: "Avrei dovuto sapere che era meglio non esporre Rick all'anno 2020. Sono felice di sapere che sta bene".

Should have known not to subject Rick to the year 2020. Glad to hear he's okay. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 2, 2020

La star di Ghostbusters è stato aggredito e preso a pugni per strada mentre stava camminando nell'area dell'Upper West Side. Rick Moranis non aveva provocato nessuno e la notizia ha sconvolto i fan e gli appassionati di cinema.

L'attore sta bene e sta cercando di ristabilirsi fisicamente. La polizia di New York ha chiesto a chiunque abbia informazioni sul crimine di chiamare e condividere la propria testimonianza.

Ryan Reynolds aveva coinvolto Moranis per realizzare uno spot commericale, riportando la star dei film dedicati agli Acchiappafantasmi sugli schermi dopo 20 anni, in attesa dell'arrivo nelle sale di Ghostbusters: Legacy e del sequel, prodotto per Disney+ di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi in cui riprenderà il ruolo di Wayne Szalinski.