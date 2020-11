Rick Moranis, star protagonista di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, è stato aggredito un mese fa a New York e questo weekend pare sia stato arrestato un uomo di 35 anni in relazione all'attacco denunciato dall'attore di 67 anni.

Lo scorso ottobre, Rick Moranis stava passeggiando nei pressi di Central Park, a New York City, quando è stato aggredito da un uomo con una felpa nera che lo ha colpito con un pugno, senza essere minimamente provocato dalla star, correndo poi via. L'attore, ovviamente, ha denunciato l'accaduto e, a quanto pare, la polizia di NY ha arrestato un senzatetto di 35 anni, tale Marquis Ventura.

Dopo un mese di ricerche, sabato è finalmente arrivato il momento in cui il sospetto è stato individuato dagli agenti di transito, in servizio nella metropolitana a pochi isolati di distanza dal punto in cui è avvenuto l'incidente.

Rick Moranis aggredito a New York, Ryan Reynolds: "Sapevo che non dovevo coinvolgerlo nel 2020"

Rick Moranis, originario del Canada, è conosciuto nel mondo del cinema per numerosi ruoli, come Louis Tully in Ghostbusters, come Wayne Szalinski in Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e nei due sequel del franchise. L'attore è recentemente tornato in auge dopo aver firmato per un sequel Disney+ proprio di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, insieme a Josh Gad.